Ex-Spandau-Ballet-Sänger wird 60

Eine Band, die so richtig typisch ist für die 80er? Mit Sicherheit Spandau Ballet! Sie haben viele große Hits und echte Ohrwürmer produziert. Und die Stimme von Spandau Ballet feiert einen runden Geburtstag.

SWR Ronny Zimmermann/Martin Wyrich

Was ist Tony Hadley für ein Typ?

Tony Hadley ist eine echt coole Socke. Im Oktober 2019 haben wir von SWR1 das persönlich erlebt: SWR1 Hitparade, großes Finale in Stuttgart in der Schleyerhalle. Stargast Tony Hadley soll live singen, begleitet von der SWR1 Band.

Zeit für eine Probe hat er nicht, es reicht nur für einen kurzen Soundcheck am Finalabend. Die Arrangements sind teilweise kompliziert. Aber Tony sagt: "Spielt nachher einfach." Der SWR1 Band bleibt beim Auftritt nichts anderes übrig. Und Tony Hadley reagiert blitzschnell, hört sich immer rein und das Konzert wird super. Nach der Show trinkt er mit Ian Paice von Deep Purple noch Whiskey.

Der Auftritt beim Finale der SWR1 Hitparade

»Tony Hadley, immer noch eine fantastische Stimme. Er ist englisch-höflich. Sagt freundliche Sachen.«

Tony, ein baumlanger Kerl über 1,90 Meter, kurze Haare, Jacket, er hat Stil. Und dann erst die Fotos von Spandau Ballet aus den 80ern: Die Mode damals hat Tony voll ausgelebt mit Vokuhila und Jackets mit üppigen Schulterpolstern.

Gewinner eines Talentwettbewerbs mit 14

Tony Hadley tritt bei der Weihnachtsfeier in der Schulkantine auf. Mit einer Schülerband, die später Spandau Ballet heißen sollte. 1983 dann der Welterfolg mit dem Album "True".

Steve Norman, Tony Hadley und Gary Kemp (v.l.) von Spandau Ballet im Jahr 1985. dpa Bildfunk Photoshot

Es folgt Hit auf Hit. Sein Lieblingslied verrät er uns bei der SWR1 Hitparaden-Finalparty: "Through the barricades".

Spandau Ballet verkrachen sich - kommen wieder zusammen. Vor drei Jahren verkündet Hadley erneut seinen Ausstieg.

Tony Hadley privat

Er ist zum zweiten Mal verheiratet und hat 5 Kinder.

Und vor ein paar Tagen wieder ganz der Engländer mit Sinn für fairplay in einer verrückten Geschichte: In Singapur soll ein Quizteilnehmer Tonys Nachnamen nicht korrekt ausgesprochen haben. Weshalb ihm der Preis nicht zuerkannt wird. Tony erfährt davon und springt dem Quizteilnehmer bei: in einer Videobotschaft.

»Sie haben meinen Namen absolut korrekt ausgesprochen. Vielleicht mit leichtem Akzent. Aber korrekt.«

Daraufhin gewinnt der Quizteilnehmer in Singapur doch noch die umgerechnet gut 6000 Euro.