Wenn zwei Rockikonen ein neues Album herausbringen, dann ist das echt außergewöhnlich. Pete Townshend und Roger Daltrey von The Who haben sich an eine neue Platte gewagt. Sie heißt – so einfach wie überzeugend – WHO.

Kaum zu glauben: The Who haben 1969 beim Woodstock Festival gespielt. Jimi Hendrix hat sich von The Who-Schlagzeuger Pete Townshend die Gitarrensounds und das allabendliche Gitarrenzertrümmern abgeschaut. Und diese Band, die schon in den 70er Jahren eine Legende war, bringt Ende 2019 ein absolut hörenswertes Album raus!

Zwei Legenden geben ein Lebenszeichen

Damit ist WHO mehr als ein Album. Hier zeigen zwei Kultfiguren: Hey, wir sind noch da! Roger Daltrey ist die Stimme dieses Albums und Pete Townshend hat, mit Hilfe seines Bruders Simon, alle elf Song geschrieben. Außerdem spielt er Gitarre.

"Ich habe einfach entschieden, dass ich ohne neue Musik nie wieder auf Tour gehe. Ich wollte mir beweisen, dass ich immer noch Songs schreiben kann. Und ich hab das Gefühl, dass ich schon echt lange keine anständigen Songs mehr geschrieben habe. Nichts kam bisher an das ran, was wir von 1964 bis 1976 gemacht haben."

Schwere Zeiten für The Who

Ende der 70er Jahre gehts der Band auch ziemlich schlecht. Während Roger Daltrey nie harte Drogen probiert, stirbt Schlagzeuger Keith Moon zu der Zeit an einer Überdosis. Pete Townshend springt dem Tod gerade so von der Klinge. Dabei hatte er als junger Mann noch gesagt:

"Ich hoffe, ich sterbe, bevor ich alt bin."

Zum Glück ist sein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Und er hat seine Meinung über ein langes Leben offenbar auch geändert:

"Ich bin glücklich. Es geht darum, dass ich vieles überlebt habe. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich kann mich akzeptieren wie ich bin. Und tatsächlich bin ich alt genug, um auch mal auf was zu scheißen."

Die musikalische Reise einer Band

Zum Beispiel auf Nostalgie. The Who haben für dieses Album nicht versucht, um jeden Preis an ihre erfolgreichen 60er und 70er Jahre anzuknüpfen. Sie finden auch ganz neue Töne. Man könnte sagen: WHO zeigt die Reise der Band. Es fängt sehr rockig an, sehr kraftvoll. Und endet mit einem ganz zarten Liebeslied – "She rocked my world". Da spielt Pete Townshend doch tatsächlich so eine Art Flamenco.

Dreamteam Roger Daltrey und Pete Townshend

The Who – das sind von vier Gründungsmitgliedern heute nur noch Pete Townshend und Roger Daltrey. Aber die beiden sind offenbar ein glückliches Team:

"Wir sind uns näher als je zuvor. Das ist wirklich kaum zu glauben. Roger und ich kennen uns, seit wir 15 sind und haben uns eigentlich nie gemocht. Aber heute mögen wir uns!"