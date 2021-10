Was macht die Rockband heute?

Die amerikanische Rockband gründete sich 1980 und wurde mit Songs wie "All You Zombies" zu internationalen Stars. Knapp 40 Jahre später sind sie bei uns im Studio anlässlich ihres Auftrittes bei "The Night of the Proms". Wer waren nochmal The Hooters und was machen sie heute?

Die Gründungsmitglieder Eric Bazilian und Rob Hyman lernten sich an der University of Pennsylvania kennen und gründeten gemeinsam mit dem Sänger David Kagan und Produzenten Rick Chertoff die Band. Der Name Hooters (auf deutsch Hupe, Sirene) leitet sich von dem Markenzeichen der Band, der Hohen Melodica, ab. Zunächst trat die Band vermehrt in der Clubszene von Philadelphia auf. Musikalisch orientierten sie sich an Bob Marley und The Yardbirds.

1982 folgten die ersten Auftritte für The Hooters als Vorband von "The Clash", " Santana" und "The Who" im John F. Kennedy Stadium. Nachdem sie 1984 einen Plattenvertrag bei dem Major Label Columbia Records unterschrieben hatten, folgte ein Jahr später der Durchbruch mit dem Song "All You Zombies".

"Wir haben an einem Tag den Refrain geschrieben und am nächsten Tag war der restliche Text plötzlich da. Ich fing an mit einer tiefen Stimme und Rob machte weiter. Das ist einer der Titel, die sich dann selbst geschrieben haben."

Nachdem das Rolling Stone Magazin der US-amerikanische Rockband aus Philadelphia im selben Jahr den Titel "Best New Band of the Year" verlieh, folgten weitere Hits wie "Johnny B" und "Satellite". Nach fünf Studioalben und einem weltweiten Erfolg trennte sich die Band 1995, unter anderem aufgrund von Solo-Projekten der Mitglieder mit Joan Osborne (One of us) und Robbie Williams (Old before I die).

Eric Bazilian und Rob Hyman im SWR1 Studio SWR

2001 folgte die Wiedervereinigung der Rockband und sowohl eine Deutschland-Tournee. The Hooters veröffentlichten 2017 das Album "Give the Music Back" - ein Doppelalbum mit den Songs der Band live performt. Pünktlich zu ihrem Jubiläum geht die Band 2020 wieder auf Tour und macht in 25 deutschen Städten Halt.

Am 12. Dezember tritt die US-amerikanische Rockband bei "Night of the Proms" in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart auf.