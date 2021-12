Françoise Cactus, Schiller, Johannes Oerding und Nico Suave

Die Musikszene in Deutschland und in Baden-Württemberg ist vielfältig und spannend. Songschreiber, die mit ihren Texten aufrütteln oder das Herz berühren, große Stimmen, die nur in kleinen Clubs auftreten, oder die großen Stars der Szene hautnah im Interview - im SWR1 Musik Klub Deutschland finden Sie's.

Die traurigste Nachricht der Woche zuerst: Françoise Cactus ist tot. Die Künstlerin, Sängerin und Multi-instrumentalistin starb im Alter von nur 57 Jahren in ihrer Heimat Berlin an einer Krebserkrankung. Françoise Cactus war hauptsächlich für die Arbeit mit ihrem Lebensgefährten Brezel Göring in der Band Stereo Total bekannt. Der Musik Klub Deutschland widmet Françoise eine kleine Werkschau mit Geschichten und Musik von Stereo Total. Schiller steht schon seit Jahren für erfolgreiche elektronische Musik. Das neue Album von Schiller, Summer in Berlin ist direkt auf Platz eins der deutschen Album-Charts eingestiegen. Im Interview erzählt Christopher von Deylen, wie Schiller im echten Leben heißt von seiner Liebe zur elektronischen Musik, die in den 80ern geweckt wurde: Zuerst von seinem Klavierlehrer, dann von Bands wie Alphaville und Tangerine Dream. Johannes Oerding und Nico Suave leben beide in Hamburg und da war es an der Zeit auch mal gemeinsam Musik zu machen, erzählen beide im SWR1-Interview. Gedankenmillionäre heißt der Song, in dem es um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens geht, die man sich auch mit Millionen nicht kaufen kann. Außerdem im Musik Klub Deutschland: Neue Lieder aus dem Land von Elijah aus Mannheim, Parallel aus Stuttgart und Jazzy aus Gundelfingen (OK, dass ist jetzt nicht mehr Baden-Württemberg, aber immerhin noch Schwaben!) Die Playlist mit den Songs des Musik Klub Deutschland Die Songs der Sendung finden Sie auch in unserer Spotify-Playlist "Musik Klub Deutschland":