Das gilt aber natürlich nicht nur für das berühmte Cover, sondern erst recht für die Musik. Denn schon der Einstieg in das Album Nummer zwei der kalifornischen Band Santana ist äußerst mystisch. (Ihren Durchbruch hatte die 1967 gegründete Truppe im Jahr 1969 beim Woodstock-Festival gefeiert). Eine verzerrte E-Gitarre, die an- und wieder abschwillt. Ein sanfter Trommelwirbel auf dem Becken sorgt dafür, dass man meint, die flirrende Hitze der kalifornischen Wüste zu spüren. Glöckchen sorgen dafür, dass man mitten drin ist in einem schamanischen Ritual – oder mitten in einem Drogenrausch. Je nachdem, was man 1970 bevorzugt. So oder so. Das Album entspringt dem damaligen Zeitgeist.