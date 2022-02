"Carpet Crawlers" ist regelmäßig der erfolgreichste Genesis-Titel in der SWR1-Hitparade. Und auch bei der kleinen Schwester, dem "SWR1 Hitparädle", ist der Song von 1974 der top-platzierte: da schafft er es auf Platz eins!

Danke, dass Sie mitgewählt haben!

Eine große Zahl von SWR1 Hörer:innen haben ihre ganz persönlichen "Genesis Top Ten" zusammen gestellt und dabei einen tollen Bogen über drei Jahrzehnte gespannt: Vom 72er Album "Foxtrott" bis "We Can’t Dance" von 1991 sind Titel vertreten.

Ganz knapp an den Top Ten vorbei geschrammt sind:

Platz 11: Home by the Sea

Platz 12: Musical Box

Platz 13: Tonight Tonight Tonight

Platz 14: That’s All

Platz 15: Firth of Fifth