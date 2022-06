Ganz Frankreich feiert mit der "Fête de a musique" jedes Jahr zum Sommeranfang seine Musiker:innen: mit gratis Musik und Konzerten überall in den Städten, auf Plätzen, in den Straßen, in Bars und Event-Locations.

SWR1 Baden-Württemberg feiert dieses Jahr mit: hier finden Sie im Laufe des frühen Vormittags unsere "Fête de la musique" zum nachhören. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Bernard Jaubert Baden-Württemberg holt das Fest der Musik über den Rhein Das heißt: Heute, am 21.6., gibt's am Spätnachmittag und Abend französische Konzerte quer durchs Land, unter anderem: im Rhein-Neckar-Kreis in Schwetzingen und in Dossenheim, verteilt über den ganzen Ort

in Tübingen im deutsch-französischen Kulturinstitut

in Stuttgart beim Kunstverein am Schloßplatz

in Karlsruhe leiten französische Hip Hopper und Breakdancer eine Parade über die Kaiserstraße Auch Musiker:innen aus BW sollen auftreten Die Idee der "Fête de la musique" geht aber noch weiter: auch regionale Musiker:innen und Gruppen sollen auftreten. in Weingarten im Kreis Ravensburg singen z.B. Chöre aus der Umgebung

in Freiburg spielt u.a. die Big Band des deutsch-französischen Gymnasiums

in Weinstadt sind Musikgruppen aus dem Rems Murr-Kreis am Start, in den Teilorten Beutelsbach, Endersbach, Strümpfelbach und Großheppach. Der Eintritt – auch das wichtig bei "Fête de la Musique" – ist frei. An manchen Spielorten müssen Sie sich aber anmelden.