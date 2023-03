4 Stunden voller rhythmischer Bewegungsekstase für BaWü. Wir starten chronologisch in den 70ern, bevor wir dann einen ganz feinen Special-Musikwunsch eines SWR1 Disco Hörers auf die Tanzfläche bringen. Der ein oder andere Mehrkampf darf natürlich auch nicht fehlen, genau so wie eine frische Discoperle – THATS THE WAY I LIKE IT!