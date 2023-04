per Mail teilen

Was war denn das bitte in dieser Woche?! Auto kratzen und der Himmel ist auch seit gefühlt Wochen grau. Wir müssen eine Sommer-, Sonne-, Sonnenschein-Disco machen, damit alle Menschen hier in BW ins Freibad wollen. Einen Regentanz können wir dann wieder machen, wenn wir ihn brauchen. Vier Stunden SWR1 Disco-Hits rund um Hitze, Sonne, Sommer und Strand...