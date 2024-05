Eine weitere Fansendung von und mit SWR1 Disco Hörer Tobi aus Allfeld bei Mosbach, der riesen Fan der 80er ist und auf deren Beats HipHop und Breakdance getanzt hat. Tobi erzählt außerdem, warum man als Wahl-Baden-Württemberger in den neuen Bundesländern an Depeche Mode nicht vorbei kam. Don‘t be so shy!