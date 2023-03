per Mail teilen

Die Mischung macht's. Ob beim Würzen in der Küche, beim perfekten Cocktail oder bei der Musik auf der SWR1-Disco-Tanzfläche...Abtanzen mit dem Mix aus den größten Disco-Hits aller Zeiten inklusive großem Finale: 1 Stunde DJ Rene Hagdorn In The Mix.