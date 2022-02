»War. What is it good for? Absolutely nothing.«

Wir haben gewusst, dass es passieren könnte und haben doch gehofft, dass es nicht passiert. Am 24. Februar 2022 hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Wir haben in SWR1 Baden-Württemberg am Abend dieses geschichtsträchtigen Tages Musik gegen Krieg und für den Frieden gespielt.