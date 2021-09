Sting-Spezial zum 70. Geburtstag

Als Frontmann von "The Police" wurde er weltberühmt. Als Solokünstler veröffentlicht er regelmäßig Mega-Hits. Jetzt wird Superstar Sting 70 Jahre alt.

Fit dank Yoga

Seine 70 Jahre sieht man Sting nicht an. Er wirkt eher wie ein 60-jähriger - und das liegt offenbar am Yoga. Wobei die Haare langsam doch auch etwas dunkler und dünner werden. Von der blonden Mähne ist nicht mehr so viel übrig, aber das spielt keine Rolle.

Von Newcastle auf die Showbühne

Der Pop- und Rockstar ist als Gordon Matthew Thomas Sumner in einem Vorort der englischen Arbeiterstadt Newcastle geboren. Als Frontmann, Bassist und Songwriter der Band "The Police" wurde er Ende der 70er Jahre schlagartig berühmt.

Seit den 80ern nutzt Sting seine Popularität und seinen Erfolg, um sich für Menschenrechte und Umweltschutz stark zu machen.

Seit 1992 ist Sting mit der Produzentin und Schauspielerin Styler verheiratet. Das Paar lebt derzeit überwiegend auf einem Weingut in der Toskana. Insgesamt hat der Superstar sechs Kinder. Sein Sohn Joe Sumner ist 44 Jahre alt, ebenfalls Musiker und tritt mit seinem berühmten Vater auf.

Geburtagsparty an einem besonderen Ort

Sting feiert gerne und wenn er feiert, dann exklusiv! Seinen 50sten hat er in Marrakesch in Marokko gefeiert. Die Party zum 60sten stieg in einem Theater in New York. Bruce Springsteen war unter anderem einer der Gäste. Und jetzt kommt der 70ste Geburtstag - und auch da bleibt Sting sich treu und hat sich erneut eine besondere Location ausgesucht.

Großes Fest in Athen

Sting feiert dieses Mal unterhalb der Akropolis in Athen. Zur Begründung sagt er:

"Es ist ein sehr altes Theater. 1000 Jahre alt und sogar älter als ich selbst. Und damit ist es der passende Ort!"

Im Zeitalter von Social Media hat der Pop- und Rockstar natürlich auch ein Profil in den Sozialen Netzwerken. Bei Instagram zum Beispiel postet er regelmäßig etwas und gibt Einblicke in sein Privatleben.