Mein Haus, mein Auto, mein Boot und auch mein Weingut. Viele Stars trinken nicht nur gerne Wein, sondern haben ihre eigenen Weingüter.

Liegt da etwa Günther Jauch im Einkaufswagen? Also nicht der Moderator als Person, sondern sein Wein. Bei einem Discounter gibt es in der Weinabteilung einen Wein des bekannten Fernsehmoderators. Jauch ist nicht der einzige Promi, der auch Winzer ist, auch wenn von seinem Weingut an der Saar der Discounter-Wein nicht stammt. Viele Stars haben Weingüter. Die Gründe dahinter sind dabei ganz unterschiedlich. Einige produzieren nur für sich, Freunde und Familie - betrachten ihr Weingut als Hobby. Andere haben ein gutes Geschäftsmodell entdeckt, schließlich verkaufen sich die Flaschen gut, wenn der Name eines Promis draufsteht.

Sting: Il Palagio

"Message in a bottle" ist nicht nur ein Hit von Police, so heißt auch ein Wein von Sting. Diese Nachricht in Flaschenform kommt aus der Toskana. Dort besitzt Sting mit seiner Frau Trudie ein Weingut. Die beiden haben das einst verfallene Grundstück Ende der 90er entdeckt. Im Internet verkaufen sie den Wein in einem eigenen Online-Shop. SWR-Redakteur Werner Eckert hat den Weißwein 2018er "Message in a bottle" für 14,60 € probiert.

»Sehr trocken und nussig mit einem leichten Bitterton im Abgang. Das ist was zu Antipasti und gegrillten Sardinen. Der Preis ist allerdings mit Promizuschlag berechnet.«

Sting mit seiner Frau Trudie auf seinem Weingut in der Toskana. dpa Bildfunk Picture Alliance

P!nk: Wein in Kalifornien

Der US-Superstar P!nk liebt Wein. Als sie im vergangenen Jahr wegen eines Konzerts in Stuttgart war, saß sie gemütlich mitten in der baden-württembergischen Landeshauptstadt vor einer Weinhandlung und trank Wein. Natürlich reichte ein Glas Riesling-Sekt nicht aus. Sie kaufte 12 Flaschen Riesling von Deutschen Winzern und nahm sie mit. Spätestens zuhause in Kalifornien konnte sie auch wieder ihren eigenen Wein trinken. Dort besitzt sie ein zehn Hektar großes Weingut. Viele Flaschen hat P!nk bisher noch nicht produziert. Sie hofft aber darauf, dass sie irgendwann auch ein paar Flaschen nach Europa bringen kann. Vielleicht gibt es den dann auch in der Weinhandlung in Stuttgart.

Gianna Nannini: Certose di Belriguardo

Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini hat eine unverkennbare Stimme, nicht nur wenn sie singt. Vergleiche wie beispielsweise mit einem verrosteten Auspuff ist sie gewöhnt. Sie betrachtet ihre Stimme als Geschenk.

»Meine Stimme ist, wie sie ist. Kein Training, höchstens mal ein Glas guten Wein.«

Ob der "gute Wein" von ihrem Weingut in der Toskana stammt, das hat sie nicht gesagt. Die Familie Nannini hat das Grundstück mit den Überresten eines früheren Klosters gekauft. Das Kartäuserkloster aus dem 14. Jahrhundert hat die berühmte Sängerin wiederaufgebaut. Für die alten Weinberge engagierte sie Weinbauexperten.

Drei Freunde: Drei Sorten Wein

Treffen sich ein Fernseh-Moderator, ein Schauspieler und eine Winzerin… So könnte ein schlechter Witz beginnen. Es ist aber die Geschichte eines Grauburgunders aus Rheinhessen. Joko Winterscheidt, Matthias Schweighöfer und die Winzerin Juliane Eller haben sich für diesen Wein zusammengetan. Inzwischen kam noch ein Rosé und ein Riesling dazu.

Gérard Depardieu: Weingüter auf der ganzen Welt

Warum nur ein Weingut haben, wenn man 14 haben kann. Gérard Depardieu hat Weingüter auf der ganzen Welt. So kaufte er beispielsweise Ende der 80er das Schloss Château de Tigné im Westen Frankreichs. Gut, dass das Schloss umgeben von Weinbergen ist. Er selbst hat in einem Interview 2014 gesagt, dass es bereits zum Frühstück Champagner und Rotwein gibt. Er könne so auf bis zu 14 Flaschen pro Tag kommen. Das könnte erklären, warum er auch so viele Weingüter hat.