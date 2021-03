Die Geschichte von "Stairway to Heaven" ist schier unendlich. Und der "Stairway to Success" dauerte auch seine Zeit - denn begonnen hat er mit gähnender Langeweile...

Der holprige Start in den Himmel

Als Led Zeppelin im Dezember 1970 mit den Aufnahmen für "Stairway to Heaven" begannen, ahnten sie noch nicht, welch ein Werk sie da erschufen. Der Frontmann von Led Zeppelin, Robert Plant, erwähnte trocken:

"Für mich war rein gar nichts Besonderes daran."

Die Uraufführung

Der Song wurde am 05.03.1971 in Nordirland bei ihrem Konzert in der Ulster Hall Belfast uraufgeführt. Doch er stieß auf alles andere als Begeisterung - Basser Paul Jones beschrieb es so:

"They were all bored to tears waiting to hear something they knew.

Sie waren alle zu Tode gelangweilt und warteten auf etwas, das sie kannten."

Nach der missglückten Uraufführung des Songs stand fest: Er wird nicht als Single erscheinen, sondern auf dem Album. Nur Radiostationen erhielten den Song als Single - heute sind das begehrte Sammler-Objekte.

Die Veröffentlichung des Songs

Am 08.11.1971 - acht Monate nach der Uraufführung von "Stairway to Heaven" - erschien der Song auf dem vierten Album von Led Zeppelin. Doch auch hier konnte die Band keinen Erfolg für den Song verzeichnen.

Die Fans brauchten zwei Jahre

Erst zwei Jahre nach der Veröffentlichung von "Stairway to Heaven" wurde er erfolgreich. Woran das lag, ob die Fans noch nicht reif genug für solch ein Meisterwerk und Led Zeppelin der Zeit voraus waren, weiß niemand so genau. Aber eins ist klar: "Stairway to Heaven" ist einer der bedeutendsten Songs seiner Genres und einer der größten Hits aller Zeiten. Die SWR1 Hitparade beweist es Jahr für Jahr.