Es gibt Songs, die auf keiner Hochzeit fehlen dürfen. Bei vielen Liedern denken wir: das ist das ultimative Liebeslied! Aber - von wegen. Auch bei den größten Lovesongs aller Zeiten lohnt es sich genau hinzuhören.

„Hör mal, sie spielen unser Lied“ – fast jedes Pärchen hat so einen Song, der sie verbindet, weil sie dabei ein besonders romantisches Erlebnis hatten. Aber bei einigen kultigen Liebeliedern trügt der schmachtige Balladen-Sound.

Song für ein verstorbenes Kind

Ein Klassiker ist zum Beispiel der Hit von Robbie Williams "Angels". Die Geschichte dahinter ist überhaupt nicht romantisch. Den Songtext für seine erste erfolgreiche Solo-Single hat Robbie nicht allein geschrieben.

Er entsteht bei einem Saufgelage in einem Pub in Dublin. Robbies Trinkkumpane Ray Heffernan ist gerade erst von seiner Freundin verlassen worden, nachdem sie das gemeinsame Kind in der Schwangerschaft verloren hat. In Irland sagt man: das Kind wird als Engel geboren. Das inspiriert die beiden zu dem Text von „Angels“.

Für 7.500 Pfund kauft Robbie seinem Co-Autor die Rechte an den Zeilen ab.

Kein gutes Geschäft für den Ray Heffernan. Es wird einer von Robbie Williams größten Hits, bei dem sich bis heute Paare in den Armen liegen. Robbie stört es wohl nicht, dabei geht es ursprünglich um ein totes Baby.

Die große Liebe!? Nein, nur 'ne Affäre

Irritiert sind die Mitglieder der Band R.E.M., als sie ihre erste Top 10 Single „The One I Love“ bei Konzerten spielen und sich im Publikum Paare dabei verliebt in die Augen schauen und küssen.

Dabei will Sänger Michael Stipe den Song ursprünglich gar nicht aufnehmen, weil er den Text so brutal findet.

Obwohl der Song mit der Zeile: „This one goes out to the one I love“ beginnt, geht der Gruß nicht an die große Liebe, sondern an eine lose Affäre, mit der man sich vorübergehend die Zeit vertrieben, und sie dann abserviert hat. Oha!

Dolly Parton singt über Abschied

Ein anderer ultimativer Schmachtsong darf wirklich bei keinem romantischen Anlass fehlen: „I will always love you“. Viele von uns kennen ihn nur in der Cover-Version von Whitney Houston aus dem Hollywood-Streifen Bodyguard.

Eigentlich hat den Hit aber Country-Queen Dolly Parton schon zwanzig Jahre vorher geschrieben. Nicht um die romantische Liebe zu besingen, sondern als Abschiedssong für ihren Entdecker und Mentor Porter Waggoner, weil sie ihre Solo-Karriere starten will. Und genau darum geht es auch: um einen wehmütigen Abschied. Dazu will man ja bei einer Hochzeit doch wirklich nicht tanzen.

"Für mich ist es noch nicht vorbei"

Genauer hinhören lohnt sich auch bei Adele. Die verarbeitet in ihren Songs gerne mal die Trennung von einem Partner. Zum Beispiel in „Someone like you“. Dabei ist der Song nicht nur ein wehmütiges Stück Romantik.

Das Song-Ich verfolgt ihren inzwischen glücklich verheirateten Ex-Freund. Steht plötzlich unangemeldet vor seiner Türe, um ihm zu sagen, dass es für sie noch längst nicht vorbei ist. Aber er soll sich keine Sorgen machen, sie findet schon einen anderen, der genauso ist wie er. Brrrrrr.

Fazit: Verliebte Paare sollten also nochmal ganz genau hinhören, ob ihr gemeinsames Lied nicht auch nur durch ein Missverständnis zum Liebeshymne wurde und der Song für eine Hochzeit auf keinen Fall ein gutes Omen ist.