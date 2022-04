So entstand das Video zum neuen Song von Christina Lux

Mit Tine Kluth hat Christina Lux eine Filmregisseurin für das Video zu ihrem neuen Song "Haus" gefunden, die national wie international in der Trickfilmszene keine Unbekannte ist.

Für SWR1 hat Tine Kluth ein ganz persönliches "Making of"-Video gedreht, in dem sie uns hinter die Kulissen der Arbeit an "Haus" mitnimmt. In Corona-Zeiten, in denen die großen Filmstudios so gut wie komplett geschlossen sind, kann sich Tine Kluth glücklich schätzen, dass sie in ihrer Londoner Wohnung auch ein kleines, eigenes Trickfilm-Studio hat.