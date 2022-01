Unfassbare elfmal (!) wurde Jon Batiste in diesem Jahr bei den Grammys nominiert. Wie stellen den New Soul Superstar vor. Und: Was macht eigentlich Lauryn Hill? Die Sängerin der Fugees hat seit ihrem Solodebut “The miseducation of Lauryn Hill” nie wieder Songs veröffentlicht. Was da los war, hören wir in diesem SWR1 Musik Klub Soul.