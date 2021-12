Wir sind in Stimmung für Soul im weihnachtlichen Kerzenlicht: Da lassen wir den kleinen Jungen mit seiner neuen Trommel spielen (Babyface: "Little Drummer Boy"), Nat King Cole singt von der Heiligen Nacht ("A Holy Night") und - hören Sie das Knistern? Das ist nicht angekokeltes Tannenreisig, sondern Vinyl: Barry White mit "You see the trouble with me".