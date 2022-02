per Mail teilen

Holen Sie doch schon mal die Luftgitarre aus dem Schrank! Wir haben rockige Film-Soundtracks. Da drücken wir die Schulbank in der "School of Rock", in der es statt Mathe Musik gibt, von einem Lehrer der eigentlich gar keiner ist, der seine Schüler zur Band formiert und der, die Schule gewaltig rockt. Quadrophnia, Radio Rock Revolution, Rocky Horror Picture Show, Waynes World … wir rocken uns durch die Filme.