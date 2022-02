per Mail teilen

Wir machen eine kleine Reise, bei unseren Stopps fühlen wir uns sofort wohl, denn überall gibt es Soul. Wir starten in Baden Württemberg und grooven mit Fatcat. Die kommen aus Freiburg von der Jazz und Rockschule und bringen eine gehörige Portion Funk mit. Weiter geht es in die Alpenrepublik Österreich zu Nathan Trent und er stellt uns seine Mitternachtsfreunde vor, seine Midnight friends. Die letzte Station ist nicht so typisch Soul: Polen, wir stellen Kuba Badach vor. Außerdem haben wir brandneuen Soul von der wunderbaren Alicia Keys und von Eric Gale dessen neues Album dreht sich um seinen Kampf gegen Drogen und für die Musik, diesen Kampf hat er vor 5 Jahren gewonnen.