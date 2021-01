Am Samstagabend rollen wir die Discokugel in unser SWR1 Studio und einen ganzen Abend lang gibt es die größten Hits aller Zeiten zum Tanzen, Feiern und Spaß haben Non-Stop.

Das Beste an der SWR1 Disco ist gleichzeitig auch die größte Herausforderung: Die Tanz- und Partymusik aus über 5 Jahrzehnten will ordentlich zusammengefügt werden. Deswegen bewegen wir uns in der SWR1 Disco - ähnlich wie bei einer richtigen Disco - in Sets durch den Abend. Das bedeutet, jeweils eine halbe Stunde hören wir die Partykracher eines Jahrzehnts am Stück.

Das SWR1 Hitbingo

Wenn wir SWR1 Hitbingo spielen, können Sie mit den größten Hits aller Zeiten gewinnen. Die Frage ist: Welche Interpreten laufen in den nächsten Stunden in der "Disco" von SWR1 Baden-Württemberg - und wieviele davon haben Sie vorausgesagt? Hier erfahren Sie, wie Sie mitspielen können:

Der Zweikampf der zweieiigen Zwillinge

Aber auch Sie als Hörer können Teil der SWR1 Disco werden. Regelmäßig müssen die Hörer nämlich entscheiden, wer bei unserem Disco Zwei-, Drei- oder Vierkampf als Sieger hervorgehen soll. Dabei tritt der gleiche Titel jeweils von unterschiedlichen Interpreten gegeneinander an.

Alphabet-Diskothek

Von Zeit zu Zeit sprengen wir unsere eigenen Regeln und zäumen das Tanz-Pferd dem ABC nach auf. Dann gibt es einen Abend lang eine SWR1 Disco in alphabetischer Reihenfolge. Eine vierstündige Reise von A bis Z und wieder zurück und Sie als Hörer dürfen eifrig Vorschläge für die kommenden Buchstaben machen. Hierbei gibt es keine Begrenzungen durch eine bestimmte Disco-Dekade, nur tanzbar muss Ihr Musikwunsch sein.

Die SWR1 Dorf-Disco für Ihren Ort

Da wir zur Zeit unsere Disco-Kugel nicht zu Ihnen in die Stadthalle rollen und gemeinsam mit Ihnen feiern können, richten wir gerne eine SWR1 Disco im Radio nur für Ihren Ort, Ihren Verein oder Ihre Gemeinschaft aus - mit Grüßen, Musikwünschen und einem Stimmungsabruf live im Radio natürlich. Und wenn dann alle Freunde und Nachbarn die Radios alle laut drehen, wird Ihr ganzer Ort zur Disco. Bewerben Sie sich für Ihre SWR1 Dorf-Disco im Radio: