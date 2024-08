Intensive Gefühle - aber auch viele Probleme

Britney Spears und Jason Alexander – 55 Stunden

Januar 2004, „Little White Wedding Chapel“, Las Vegas: Völlig überraschend heiratet Britney Spears ihren Sandkastenfreund Jason Alexander. Nur 55 Stunden später sind die beiden wieder geschieden.

Cher und Gregg Allman – 9 Tage (oder so...)

Eine On/Off "Scheidung oder nicht"-Ehe führten Cher und Allman zwischen 1975 und 1977. Neun Tage nach der Hochzeit trennten sie sich, dann versöhnten sie sich wieder. So richtig ruhig war's in der Ehe nicht. Sie bekamen einen Sohn und auch musikalisch gab's Gemeinsamkeiten: das Duett-Album „Allman and Woman“. Letzlich kam dann doch die Scheidung: 1979

Dennis Hopper und Michelle Phillips - 9 Tage

Das hier war eine echte 9-Tage-Ehe: Schauspieler Dennis Hopper und Michelle Phillips gingen neun Tage nach der Hochzeit wieder getrennte Wege.

Eddie Murphy und Tracey Edmonds - 2 Wochen

Eddie Murphy und Tracey Edmonds - ein erfolgreicher Schauspieler und eine bekannte Geschäftsfrau. Traumhochzeit auf Bora Bora .Hält das vielleicht? Nein: nur zwei Wochen... Aber immerhin eines haben sie geschafft: sie blieben Freunde.

Drew Barrymore und Jeremy Thomas – 30 Tage

19 Jahre alt war die Schauspielerin Drew Barrymore, als sie 1994 Jeremy Thomas das Ja-Wort gab. 30 Tage später wurde die Ehe wieder geschieden.

Verona Pooth und Dieter Bohlen – 1 Monat

Heute heißt sie Pooth, zu Single-Zeiten hieß sie Feldbusch - und für einen Monat hieß sie einmal Bohlen: "unsere" Verona, temperamentvolle Fernsehfrau, heiratete 1996 den Pop-Titan Dieter Bohlen. In Las Vegas. Las Vegas, war da nicht was? Genau: kein gutes Vorzeichen für die Blitz-Ehe, in der es gewaltig gewitterte. Nur vier Wochen später war die Ehe der beiden am Ende.

Nicolas Cage und Lisa Marie Presley – 108 Tage

Verliebt, verlobt, verheiratet....geschieden. Die Dauer der Verliebtheitsphase kennen wir nicht, aber die der Verlobungsphase: zehn Tage. Dann Heirat von Nicolas Cage und Lisa Marie Presley heirateten nach nur zehn Tagen Verlobung. Die Ehe dauerte dann gerade mal 108 Tage.

Pamela Andersons und Kid Rock - 122 Tage

Die "Baywatch"-Schauspielerin konnte zwar Ertrinkende retten, aber nicht ihre Ehen mit Rick Salomon und Kid Rock. 60 Tage lang hielit die Ehe mit Schauspieler und Pokerspieler Rick Salomon, gut doppelt so lange, genauer, 62 Tage länger die Verbindgung mit Sänger Kid Rock. Die beiden hatten eine jahrelange On-Off-Beziehung, Hochzeit dann auf dem Wasser, auf einer Jacht. Hochzeitskleid: kein roter Einteiler, sondern ein weißer String-Bikini. gaben sich die beiden auf einer Jacht das Jawort – Pamela stilecht bekleidet mit einem weißen String-Bikini. Doch auch das aufreizende Fashion-Statement half nicht. Hat aber auch nichts geholfen: Scheidung nach 122 Tagen.

Johnny Depp und Amber Heard – 15 Monate

Dieser Rosenkrieg machte Schlagzeilen: die Scheidung zwischen Johnny Depp und Amber Heard kam nach nur 15 Monaten Ehe. Und dann der Nach-Ehe-Zwist, mit Schlagzeilen über Schlagzeilen...