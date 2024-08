"Sag' mir, was Du hörst und ich sag Dir, wie du tickst"

per Mail teilen

Eine Forschungsgruppe von vier Universitäten aus den USA und Israel behauptet, dass unser Musikgeschmack mehr über uns aussagt, als wir bisher dachten: angeblich spiegelt sich die Persönlichkeit unserer Lieblings-Künstler in unserer eigenen Persönlichkeit wider. Mehr als 80.000 Fans und 50 Künstler sind in dieser Untersuchung analysiert worden. Die Ergebnisse sind überraschend!

Ozzy Osbourne: unsympatisch?

Lange, dunkle Haare, Sonnenbrille und Tattoos. Gerne hat Ozzy Osbourne auch mal das „F-Wort“ auf den Lippen und den ausgestreckten Mittelfinger als Standard. "Ozzy Osbourne-Fans sind unsympathisch" - zu diesem Ergebnis kommt die Psycho-Studie.Wer bei Ozzys Liedern mitgrölt oder die Luftgitarre auspackt, ist wohl leider kein Sympathieträger.

Ozzy Osbourne in Concert dpa Bildfunk Picture Alliance

David Bowie: neurotisch?

Wer auf die Musik von David Bowie steht, gilt laut der Studie als Neurotiker – als "emotional labil und verletzlich". Also wirklich?! Nur weil man bei „Let's Dance“ mitsingt, soll man neurotisch sein?

Radiohead: offen?

Deutlich besser weg kommen Fans von Radiohead in der Untersuchung. Denn sie gelten als "offen". Und solange sie den anderen Fans nicht den Stinkefinger zeigen, weil sie sich jetzt für etwas besseres halten, wird sie niemand als überheblich bezeichnen. Also: besser im Stillen über das Ergebnis freuen!

Marvin Gaye: gewissenhaft?

Wer beim amerikanischen Soul- und R'n'B-Sänger Marvin Gaye schwach wird, wird als „gewissenhaft“ eingestuft. Wenn Sie sich also demnächst mal um einen Job bewerben, bei dem genaues Arbeiten besonders gefragt ist, dann wissen Sie, was Sie im Bewerbungsgespräch so ganz nebenbei zu Ihrem Musikgeschmack fallen lassen können...

Musik hat soziale Macht

Und - zu welchem Typ gehören Sie? Haben sie Ähnlichkeit mit ihrem Musik-Idol? Glaubt man den Forschern, hätte Musik eine gewisse soziale Macht – aber ob was dran ist, muss jeder für sich entscheiden.