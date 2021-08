Das ist schon komisch … eigentlich wird die Adventszeit gerne als kuschelig und gemütlich beschrieben, hygge in neudänischdeutsch. Also einmummeln, vor den Kamin sitzen wenn man denn einen hat. Strickzeug rausholen… in der Idealvorstellung haben wir für sowas Zeit. Die Realität sieht meistens anders aus. Und wird oft untermalt von Weihnachtsgedudel in der Dauerschleife.

Barbara Scherrer empfiehlt: einen Gang runterschalten und in den Musikkosmos eintauchen.