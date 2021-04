Ein Lieblingsalbum der Stones? Keine leichte Frage für Keith Richards. Deshalb gibt er vier Antworten…

Welches Album der Rolling Stones gefällt Keith Richard am besten?

Lead-Gitarrist Keith Richards gibt im Mai 2018 dem "Rolling Stone" ein Interview. Die unvermeidliche Frage nach seinem Lieblings-Stones-Album ist für Richards nicht ganz leicht zu beantworten.

"Das ist so, als ob man sich bei den eigenen Kindern nur für eines entscheiden darf." Keith Richards

Also gibt er eine salomonische Antwort; beziehungsweise eigentlich sind es sogar vier Antworten: Denn er nennt "Beggars Banquet", "Let it Bleed", "Sticky Fingers" und "Exile on Mainstreet".

Es sind vier Alben, die hintereinander in den Jahren 1968 bis 1972 entstehen und auf denen jede Menge Klassiker sind, z.B. "Sympathy for the Devil", "You can't always get what you want", "Brown Sugar" oder auch "Shine a light".

"Das war eine Phase, in der wir wirklich gut waren!" Keith Richards

SWR The Rolling Stones: Sticky Fingers Titelliste: Brown Sugar Sway Wild Horses Can’t you hear me knocking You gotta move Bitch I got the blues Sister Morphine Dead Flowers Moonlight Mile

Trotz "sexueller Revolution": Albumcover sorgt für Empörung

Schon bevor man in das Album rein hört, stolpert man über das äußere Erscheinungsbild – und das sowohl heute als auch im Jahr 1971. Wobei die Empörung damals deutlich größer war, obwohl es seit 1968 die vielgerühmte "sexuelle Befreiung" gab: Das Cover ist schon ein starkes Stück. Es zeigt einen Mann; besser gesagt: einen halben Mann, von der Gürtel-Linie an abwärts. Sein "bestes Stück" zeichnet sich in der engen Hose ziemlich deutlich ab und ein auf das Cover aufgesetzter, echter Reißverschluss lädt dazu ein, beherzt zuzugreifen.

Seit 1971 das Markenzeichen der Rolling Stones: Eine große rote Zunge! picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Nick Ansell

Auch der Titel, der auf Deutsch "klebrige Finger" heißt, ist alles andere als subtil. Holte man damals das Vinyl aus dem Cover heraus, sprang den Beobachter auch noch – erstmals in der Geschichte der Rolling Stones! – eine überdimensional große Zunge an; man wurde quasi "abgeleckt"! Für Spaniens Diktator Franco war das im Jahr 1971 ein allzu starkes Stück. Er ließ das Art-Work verbieten. Das Album erschien dort deshalb mit einem völlig anderen Cover. Das Kunst-Genie Andy Warhol ist für das Design verantwortlich; er wurde mit einem fürstlichen Honorar von 15.000 Pfund belohnt. Klingt wenig, entspricht aber auf das Jahr 2018 umgerechnet einer spektakulären Gage von 230.000 EUR!

Übrigens: Original-Vinyl-Ausgaben mit dem echten Reißverschluss werden heute zu horrenden Preisen gehandelt.

Sehr freizügig ging es bei den Stones auch 1970 in Hamburg auf der Bühne zu. Imago Imago/Heiko Fedderson -

Was macht "Sticky Fingers" von den Rolling Stones besonders?

Abgesehen von den offensichtlichen Provokationen, gibt es natürlich einen Grund, warum Keith Richards speziell dieses Album mit auf eine einsame Insel nehmen würde: seine musikalische Qualität. Dass die Band damals wirklich in einer "richtig guten Phase" war, wie Richards beteuert, hört man dem Album an; und zwar jedem einzelnen Titel, vom ersten bis zum letzten. Alles wirkt organisch gewachsen, es ist kein Lückenfüller dabei. Es ist offensichtlich ein Album, das dafür gedacht ist, es an einem Stück zu hören.

Single-Auskopplungen sind rar (es sind nur zwei) und jedes Stück folgt einer erkennbaren Dramaturgie. Das Tempo des schnellen Openers bleibt fast eine Ausnahme; die Stones sind hier bemerkenswert konzentriert. Sie spielen sich nicht in einen Rausch; sie spielen um der Musik Willen. Das hört man dem Grundtempo der Stücke an, die fast alle eher langsamer sind. Nur hier und da blitzt mal ein Up-Tempo durch. Rock 'n' Roll ist das nicht. Das ist eher mal Country und viel häufiger noch Blues. Das ist auch das Qualitätsmerkmal, auf das Keith Richards sehr stolz ist:

"Es war schon immer der Blues, der uns musikalisch den Weg gezeigt hat." Keith Richards

Rock-Fraktion setzt sich gegen seichten Schlager durch

Sticky Fingers ist ein Meilenstein und Wendepunkt für die Rolling Stones. 1971 wird es zum bis dahin kommerziell erfolgreichsten Album für die Band. Sie lassen sich viel Zeit im Studio und sind erst nach über eineinhalb Jahren fertig. Sie trennen sich von ihrer bisherigen Plattenfirma DECCA und veröffentlichen zum ersten Mal bei ihrem eigenen Label "Rolling Stones Records". Es gibt ein neues Bandmitglied: Gitarrist Mick Taylor, der den Sound der Truppe für wenige Jahre mitbestimmt.

Die Rolling Stones rockten bereits im September 1970 die Messehalle 6 auf dem Killesberg in Stuttgart. Imago Imago/Kraufmann&Kraufmann -

Und auch noch bemerkenswert: Die LP-Verkäufe waren und sind, gemessen am Ruf einer weltweit erfolgreichen Band, traditionell eher schlecht. Aber von "Sticky Fingers" gehen 3,2 Millionen Exemplare über den Ladentisch - für die britische Star-Truppe ein verdammt guter Wert. Abgesehen vom Greatest Hits Album "Hot Rocks 1964 – 1971", das sich im zweistelligen Millionenbereich verkauft, laufen später nur "Some Girls" (1978) und "Tattoo you" (1981) besser.

Auch bemerkenswert: Sowohl in England als auch in den USA werden die "Sticky Fingers" zur Nummer 1. Viel außergewöhnlicher ist allerdings, dass die Truppe diesen Erfolg 1971 auch in den deutschen Alben-Charts schafft. Denn die sind in diesem Jahr durch und durch deutsch! Keiner kommt an James Last bzw. Wim Thoelke (mit dem Schlager-Sampler "3x9") vorbei - außer Deep Purple und den Rolling Stones. Da hat sich offenbar die Rock-Fraktion gegen eine allzu leichte - allzu seichte! - Schlager-Fraktion durchgesetzt!