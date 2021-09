Die geniale Symbiose von Musik und Mensch

per Mail teilen

Es gibt ja immer so bescheuerte Vergleiche. Dann kommen so Sätze wie dieser hier: „Er war der deutsche Frank Sinatra!“, oder auch: „Er war der deutsche Michael Bublé!“. Dabei ist gar nichts davon wahr. Er war einfach nur er. Und er war einmalig: Roger Cicero. Jetzt wäre er 50 geworden.

Mit seinem deutschsprachigen Mix aus Swing und Jazz hat er Konzerthallen gefüllt. Als er mit 45 Jahren völlig überraschend an einem Hirnschlag stirbt, ist die deutsche Musikszene geschockt. Sie verliert einen Mann, der eine absolute Sonder-Erscheinung ist.

Kein "Musiker-Lebenswandel"

Wieso der plötzliche Tod? Roger Cicero war eigentlich fit, achtete auf seine Gesundheit, rauchte nicht, trank nicht. Was schon mal für Verwunderung sorgen konnte

»Ich war mal bei einer Ex-Ex-Ex-Freundin zu Besuch, war zum ersten Mal bei den Eltern. Und der Vater fragte mich 'sag mal, willst nen Wein zum Essen?' und ich so: nee danke, ich trinke gar keinen Alkohol«

Kein Alkohol. Keine Zigaretten. Warum dann ein Gehirnschlag? Aus Mediziner-Sicht simple Antwort: Genetik! Schon Rogers Vater war mit 57 an einem Hirnschlag gestorben.

Musikalischer Erbe des Vaters

Vater Eugen war ein berühmter Jazz-Musiker. Klar, dass der Sohn auch musikalisch geprägt ist. 2007 kommt für Roger der ganz große Durchbruch - und zwar mit einem Misserfolg. Beim Eurovision Song Contest ESC landet er mit seiner deutschen Mischung aus Jazz und Swing ziemlich weit unten. 13 mal Null Punkte und nur Platz 19 von 24. Es klingt verrückt. Aber von da an geht's für ihn nur noch nach oben!

Nach dem ESC geht's aufwärts

Seinen Vornamen muss er nach dem Auftritt beim Eurovision Song Contest auch öfter mal erklären. Er heißt NICHT Rodscher, auch nicht Roh-ger. Sondern Roh-schee.

»Die meisten denken 'das kann gar nicht sein, das ist ja französisch'. Aber meine Eltern haben sich das tatsächlich so ausgedacht, das ist kein Künstlername!«

1,5 Mio verkaufter Tonträger, Touren, Konzerte, Interviews, Studio-Aufnahmen, Fernseh-Shows. Roger Cicero ist rastlos. Er wird Vater, aber seine Beziehung geht in die Brüche. 2014 klappt er vor Erschöpfung zusammen. Er muss alle Termine und Konzerte absagen. Dass er am Limit ist, drückt er sogar in seiner Musik aus:

»Was kommt am Ende der Straße, auf der ich grad rase - am Ende der Pläne?«

2016 meldet er sich zurück - gibt Interviews, gibt Konzerte - und stirbt mit 45. Fans bei der Beerdigung sind am Boden zerstört - und sie haben recht mit ihrer Aussage: Einen wie ihn hat es seitdem nicht mehr gegeben…