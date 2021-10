Robbie Williams »Can't Stop Christmas«

per Mail teilen

Robbie Williams singt uns allen aus der Seele – der Brite ist Weihnachtsfan und den Spaß am Fest will er sich auch von Corona nicht verderben lassen. Jetzt hat er das Video zu seinem Anti-Corona-Weihnachtssong „Can’t stop Christmas“ veröffentlicht.

In seinem neuen Video sitzt Robbie allein mit einem süßen Hund im Weihnachtspulli in einem festlich dekorierten Wohnzimmer, guckt Fernsehen und langweilt sich so, dass er sogar mit dem Stricken anfängt. Aber er singt: „Nichts kann Weihnachten stoppen – keine Chance“ – auch wenn man die Geschenke nur online kaufen kann, die Familie nur auf dem Bildschirm sieht und Santa auf seinem Schlitten 2 Meter Abstand halten muss.

Robbie schlägt natürlich auch ernste Töne an, aber der Song soll vor allem Mut und gute Laune machen. Und am Ende tanzt sogar der miesepetrige Boris Johnson im Fernsehen, übrigens gespielt von keinem Geringeren als Robbie selbst.

Die Botschaft: durchhalten – und: wir sind nicht allein.