RIP Tina Turner: Die Queen of Rock und ihre größten Hits

Tina Turner ist mit 83 Jahren in der Schweiz gestorben. Wir haben ihre größten Hits für euch zusammengepackt zum hintereinander weghören.

Aus Anna Mae Bullock wird Tina Turner

Anna Mae Bullock aus Nutbush im Bundesstaat Tennessee war 19 Jahre alt, als sie gegen ihren Willen den Künstlernamen Tina Tana verpasst bekam. Anschließend sollte die Soul-Röhre durch alle Höhen und Tiefen einer beispiellosen Musikerkarriere gehen: Ihren neuen Namen verdankte Anna Mae dem Musiker und Talent-Scout Ike Turner, bei dem sie 1958 in Saint Louis als Backgroundsängerin anheuerte.

»Ich dachte, das ist der hässlichste Kerl, den ich je gesehen habe, so dürr. Als ich ihn dann auf der Bühne sah, war sofort klar:

mit dem wollte ich gemeinsam singen.«

Ike hatte Tinas Talent erkannt: Mit der Ike und Tina Turner-Revue machten sie Weltkarriere, tourten mit den Rolling Stones und landeten Hits: "River Deep Mountain High" oder "Proud Mary". Anderthalb Jahrzehnte lang waren sie das Traumpaar des Soul bis zur Trennung 1976. Ihren Künstlernamen durfte Tina Turner behalten, sonst hat sie wenig mitgenommen aus der Horror-Ehe.

Tina Turner

Rockröhre Tina Turner: Comeback der Queen Of Rock

Fast zehn Jahre lang sah es so aus, als würde Tina so recht keinen Fuß mehr auf den Bühnenboden bekommen, bis sie 1984 eines der beeindruckendsten Comebacks der Musikgeschichte gelang. Das Album "Private Dancer" war nur der Anfang, es folgten Hit auf Hit wie "What’s Love Got To Do With It" oder "We Don’t Need Another Hero". Endlose Tourneen, Filmauftritte, eine Autobiografie. Niemand sprach mehr von Ike Turner. Tina Turner gilt heute als stimmgewaltigste Soul-Röhre aller Zeiten.

Leben in der Schweiz

Aus dem aktiven Musikerleben hatte sich die zuletzt in der Schweiz lebende Sängerin bereits 2007 zurückgezogen. In den letzten Lebensjahren hat sie beneidenswert gelassen auf ihrem Werdegang zurückgeblickt.

»Manche Leute haben ein Problem mit ihrem Alter. Das ist aber nur eine Zahl in deinem Kopf. Wenn du gesund bist, kannst du immer noch alles erreichen, denkt nicht an dein Alter, sondern lebe einfach dein Leben.«

Am 24. Mai 2023 ist Tina Turner nach langer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben.

Text: SWR Korrespondent Sebastian Hesse