Die gegebene Antwort ist

Österreichisch!!! Der Bandname ist noch schwerer auszusprechen als der Text: "Holstuonarmusigbigbandclub". Kommt aus Vorarlberg, spielte "Neue Volksmusik" und hatte mit dem Song "Vo Mello bis ge Schoppornou" 2010 einen Platz 2-Hit in Österreich.

Samstag Zaubod a dor Egg, I beo wiedor amaul halb varreckt

Oas, zwo, drü, vier, fünf, seggs, siebo Gläsle sand oas zviel gsin, I gloub i ka nix daföar

No an letschta blick uf mine Rolex Uhr, häb oa Oug zua, dass I jau do Zwölfar sea,

Glück kea, glück kea und scho hat ar mi gseah, Guni seyt itz züod fädo I toar nämle zuo min Lädo.



Vo Mello bis ge Schoppornou bean I gloufo, d’Füaß himmor weh tau

Vo Mello bis ge Schoppornou bean I gloufo, d’Füaß himmor weh tau

Weh tau, we tau, we tau, d’Füaß himmor weh tau

Weh tau, we tau, we tau, d’Füaß himmor weh tau