Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Sex Pistols in London formierten sich in New York die Ramones. Das Genre "Punk" gab es damals in den USA noch nichtmal. Die Karriere der Ramones war von Konflikten innerhalb der Band geprägt, nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Persönlichkeiten von Sänger Joey Ramone und Gitarrist Johnny Ramone: Joey Ramone war politisch links, ein bisschen durchgeknallt und hat gesoffen. Johnny Ramone war das komplette Gegenteil. Sehr diszipliniert und in einem Interview behauptete er einst: "Punk ist konservativ."