Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Imago ZUMA Press | xImagespacex

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Sie war gerade auf der Straße unterwegs, als ihr jemand auffiel. Ein Namenloser, ein Obdachloser. Sie fragte ihn nach seinem Namen und nannte ihm auch ihren. Er erzählte ihr eine Art Lebensgeschichte mit funkelnden Augen und mit einem Anflug von Lächeln. Ein Gespräch und ein kurzer Moment. Das sind so die Sachen, die uns verändern können. Man muss nur die Augen öffnen und aufmerksam sein.

„Die haben gesagt, ich würd´s nie schaffen. Dabei bin ich dafür wie geschaffen! Der einzige Traum, dem ich hinterher gejagt bin, das war mein eigener“.

Also singe ich einen Song für die ganzen Zettel-Verteiler an der Haltestelle. Die alleinerziehenden Mütter, die auf ihren monatlichen Scheck warten müssen. Aber auch für die jungen Lehrer, Medizin-Studenten und Söhne, die an der Front kämpfen müssen. Ich weiß, dass die nicht einfach weglaufen können. Das hier ist für die ganzen Underdogs. Brennt weiter für die Sache, an der Euer Herz hängt. Und eines Tages wird früher oder später eure Zeit kommen!

Sie fährt mit dem Taxi zurück nach Hause und sie redet mit dem Fahrer über seine Frau und seine Kinder. Darüber, dass sie aus einem Land geflohen sind, wo sie Dich ins Gefängnis stecken, nur weil Du eine Frau bist, die sagt, was sie denkt. – Sie guckte in den Rückspiegel und sah wie er lächelte. Ein Gespräch und ein kurzer Moment. Das sind so die Sachen, die uns verändern können. Man muss nur die Augen öffnen und aufmerksam sein.

Erhebt Euch alle, denn Eure Zeit wird kommen!