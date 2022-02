Ich sitze am Morgen

in der Kneipe an der Ecke

und ich warte an der Theke,

bis der Mann den Kaffee bringt.

Er gießt nur halb voll

und bevor ich protestiere

guckt er schon durch die Scheibe

zu 'ner Frau hin, die hereinkommt.

Freu’ mich immer, dich zu sehen,

sagt der Mann hinter der Theke

zu der Frau, die jetzt im Raum steht

und sie schüttelt ihren Schirm.

Während sie sich zur Begrüßung küssen

schau’ ich schnell woanders hin,

so als würde ich nichts sehen

und ich nehme etwas Milch.

Ich schlage die Zeitung auf

da steht ein Artikel über einen Schauspieler,

der im Suff gestorben ist.

Ich hatte nie von ihm gehört.

Ich blättere zum Horoskop

und guck’ mir dann die Witze an.

Da hab’ ich das Gefühl

jemand beobachtet mich

und ich schaue hoch.

Draußen steht eine Frau

und guckt herein.

Ob sie mich sieht?

Nein, sie sieht mich sicher nicht,

sie guckt nur in ihr Spiegelbild.

Ich versuch nicht zu sehen,

wie sie ihren Rock hochzieht.

Und bis sie ihre Strümpfe zurecht gezogen hat,

sind ihre Haare ganz nass.

Ach, es wird weiter regnen

den ganzen Morgen.

Während ich den Glocken der Kathedrale lausche,

denke ich an deine Stimme

und an das Picknick in der Nacht.

Irgendwann vor langer Zeit,

bevor es angefangen hat zu regnen.

Ich trinke meinen Kaffee aus.

Es wird Zeit, den Zug zu erwischen.