Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich hatte keine Lust mehr auf meine Frau

Wir waren einfach schon zu lange zusammen

Wie bei so 'nem Lieblings-Song

Den man viel zu oft gehört hatte

Einmal, als sie noch neben mir lag und schlief,

Blätterte ich im Bett die Zeitung durch

Bei den Kontakt-Anzeigen

War mir dann diese Art von Brief aufgefallen:

„Wenn Du Piña Colada magst

Und gern vom Regen überrascht wirst

Wenn Du Yoga nicht ausstehen kannst

Aber trotzdem was in der Birne hast

Wenn Du Sex um Mitternacht magst

Und zwar in den Dünen am Meer!

Dann schreib mir! Und brenn mit mir durch!

Ich bin die Liebe, nach der Du immer gesucht hast!“

An meine Ehe-Frau habe ich NICHT gedacht

Ich weiß, das klingt gemeint

Aber meine Olle und ich

Wir waren in einer ewig gleichen Routine gefangen

Ich hab also den Stift gezückt

Und meine ganz persönliche Antwort an die Zeitung geschickt

Ich bin jetzt echt kein Poet

Aber ich fand meine Antwort gar nicht mal so übel:

„Ja! Ich steh total auf Piña Colada

Und ich werd' auch gern vom Regen überrascht

Super gesundes Bio-Essen kann ich nicht ausstehen

Ich steh mehr so auf Champagner!

Ich muss Dich unbedingt schon morgen Mittag treffen!

Schluss mit dem Papierkram hier!

Wir treffen uns in einer Bar mit dem Namen O'Malley's

Und da planen wir dann unsere Flucht!“

Da war ich dann also – ganz hibbelig

Und dann kam sie rein!

Am Lächeln hab ich sie sofort erkannt

Ihre Gesichtszüge kannte ich nur allzu gut

Das war meine eigene wundervolle Ehe-Frau!

Sie sagte nur: „Ach nee, Du bist das!“

Wir beide mussten kurz lachen

Und dann habe ich gesagt: „Ich wusste das gar nicht:

Dass Du auf Piña Colada stehst

Und gerne vom Regen überrascht wirst

Dass Du das Meer so anziehend findest

Und den Geschmack von Champagner

Also, wenn Du auf Sex um Mitternacht stehst

Und zwar in den Dünen am Meer

Dann bist Du die Frau, auf die ich schon immer gewartet habe

Komm mit mir, und wir hauen zusammen ab!“