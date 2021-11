Living In A Ghost Town

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Universal Music -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich bin ein Geist

Und ich lebe in einer Geisterstadt

Du kannst vielleicht nach mir suchen

Aber finden wirst Du mich nie!

Ich bin in den Untergrund abgetaucht

Das Leben war so schön

Aber dann gab's für uns alle diesen Lock Down!

Ich fühl' mich wie ein Geist

Der in einer Geisterstadt lebt

Der Laden hier hat mal so richtig gebrummt

Die Luft war erfüllt mit dem Sound eines Schlagzeugs

Die Becken haben gescheppert

Gläser haben geklirrt

Die Trompeten haben geschmettert

Saxofone haben gedudelt

Keinen hat es gekümmert, ob es Tag oder Nacht war

Ich bin ein Geist

Der in einer Geisterstadt lebt

Ich geh' nirgendwo hin

Ich bin gefangen in der Isolation

Jetzt glotz ich auf mein Smartphone

Und verlier' damit nur Zeit

Jede Nacht träume ich davon

Dass Du in mein Bett gekuschelt kommst

Bitte sag, dass das alles hier ein Ende nimmt

Ich will nicht in einer Endlosschleife gefangen sein

Die Prediger haben alle gepredigt

Bei den Spendensammlern gab's ein Bitten und Beten

Die Politiker haben an ihren Deals gebastelt

Diebe hatten Happy-Hour rund um die Uhr

Und dann all die vielen Witwen, die weinen mussten!

Es gibt nicht genug Betten, in denen wir schlafen könnten

Ich hatte schon immer das Gefühl

Dass das alles hier irgendwann zusammenklappt

Wir leben alle in einer Geisterstadt

Und früher waren wir alle mal so wunderschön!

Ich war Dein ganz persönlicher Hans-Dampf-in-allen-Gassen

Und jetzt leben wir in dieser Geisterstadt

Von Spaß weit und breit keine Spur

Wenn ich Party machen will

Dann feier' ich nur mit mir selbst…