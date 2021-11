Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Wer beobachtet da? Sag mal, wer beobachtet mich da? Von wem werd ich überwacht?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich bin der absolute Durchschnitt - mit absoluten Durchschnitts-Leben!

Ich arbeite „nine to five“. Zum Teufel, Leute, ich zahl 'nen Preis dafür!

Ich will nur meine Ruhe haben, in meiner ganz normalen Bude

Aber warum fühle ich mich eigentlich immer so

Als ob ich irgendwie in der „Twilight Zone“ wäre?

Ich fühl' mich immer so, als ob mich jemand beobachten würde!

Ich hab' überhaupt keine Privatsphäre mehr!

Ich fühl' mich immer so, als ob mich jemand beobachten würde

Oder ist das vielleicht alles nur ein Traum?

Wenn ich abends nach Hause komme

Verriegel ich die Tür doppelt und dreifach

Ständig rufen Leute an

Um die ich eigentlich 'nen großen Bogen machen möchte

Ist es vielleicht so, dass die Leute im Fernseher MICH sehen können?

Oder bin ich einfach nur paranoid?

Wenn ich unter der Dusche stehe

Trau ich mich nicht, mir die Haare zu waschen

Wenn ich die Augen wieder aufmache, könnt ja da plötzlich einer stehen!

Die Leute sagen, ich sei verrückt. So ein kleines bisschen jedenfalls

Vielleicht erinnern mich Duschen zu sehr an die Szene aus „Psycho“

Und darum hab ich immer das Gefühl, beobachtet zu werden

Ich habe keine Privatsphäre mehr

Ich denk immer, dass da einer guckt

Da will mich doch einer reinlegen!

Ich weiß nicht mehr weiter

Sind das vielleicht die Nachbarn?

Oder der Postbote?

Ich frag mich, wer genau jetzt wieder rumschnüffelt:

Sind das Spione vom Finanzamt?! (IRS)

Ist das ein Traum?

Wer will mich da reinlegen?

Kann das überhaupt alles echt sein?