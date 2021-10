Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

picture-alliance / Reportdienste United Archives / kpa

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ein junger Lehrer. Er ist es,

um den sich die Fantasien eines jungen Mädchens drehen

Sie will ihn ganz dringend

Und sie weiß auch ganz genau, wer und was sie sein will.

Da ist eine Sehnsucht ganz tief in ihr drin

Aber man kann trotzdem in ihr lesen wie in einem offenen Buch

Gerade verteilt er Noten im Unterricht, sie kommt ihm ziemlich nahe

Das Mädchen hier ist gerade mal halb so alt wie er!

Komm mir bitte nicht zu nahe!

Ihre Freundinnen sind ganz eifersüchtig

Mädchen können da ganz schön gemein sein

Manchmal ist es nicht so leicht

Wenn Du Lehrers Liebling bist!

Er ist hin- und hergerissen – zwischen Lust und Frust

Es ist so schlimm, dass er weinen muss

Er sieht sie an der Haltestelle warten – es regnet in Strömen

Und sein Auto ist trocken und warm!

(Komm mir bitte nicht zu nahe!)

Getratsche im Klassenzimmer

Sie versuchen, Dir weh zu tun – so oft es nur geht

Im Lehrerzimmer ist es aber auch heftig:

Die Anschuldigungen fliegen ihm nur so um die Ohren!

Alles zwecklos! Er sieht sie

Und fängt an zu zittern und zu husten

Genau wie der alte Mann

In dem berühmten Buch von Nabokov…