Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Imago HRSchulz

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Das Setting ist orientalisch – Bangkok!

Die Stadt weiß noch gar nicht, dass sie

Die Créme de la Créme der Schachwelt empfangen wird

In einer Show, die einfach alles bietet – außer Yul Brunner

Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt! Das war doch gerade eben erst

Dass die Schach-Jungs in einem Tiroler Wellness-Ort zu Gast waren

Jetzt also Komplett-Wechsel! So ist das halt:

Wer auf diesem Niveau Schach spielt

Für den gibt es keine „normalen Austragungsorte“

Dann heißt es: Island, Philippinen, Hastings – oder halt HIER!

Eine Nacht in Bangkok und die Welt liegt dir zu Füßen!

Die Bars sind Tempel, aber Perlen gibt´s hier trotzdem nicht umsonst

Götter findest Du in jedem dieser goldenen Klöster

Und wenn Du Glück hast, ist dieser Gott eine „sie“

Grade gleitet so ein Engel an mir hoch

Eine Stadt ist wie die andere

Wenn Du mit dem Kopf über Deinen Figuren gebeugt bist

Eigentlich eine Schande, furchtbar langweilig und ein mieser Zug

Nur auf das Brett zu starren, und nicht die Stadt zu genießen

Häh?! Was soll das denn heißen?!

Haste erstmal eine stinkige überbevölkerte Stadt gesehen…

Hier gibt´s Tee und Mädchen. Heiß und süß.

Alles schon bereitgestellt in der Somerset-Maugham-Suite

Ich mich von Thailand fesseln lassen?!

Du sprichst hier mit 'nem Touri

Dessen Schachzüge zu den auserlesensten der Welt gehören, ok?

Schätzchen, mich macht nur an, was oberhalb der Gürtellinie liegt

Eine Nacht in Bangkok macht den härtesten Typen ganz demütig

Zwischen Ekstase und Verzweiflung liegt nur ein kleiner Schritt

Eine Nacht in Bangkok – und die ganz Taffen fliegen auf die Schnauze

Du musst super aufpassen, wer sich da bei Dir einhakt

Ich spür schon wie der Teufel neben mir geht

Und Siam wird Zeugin sein!

Im ultimativen Test für Köpfchen-Fitness

Das find ich viel packender

Als irgend so 'nen ollen Fluss

Oder so 'ne liegende Buddha-Statue

Und Gott sei Dank! Ich guck nur zu bei dem Spiel. Kontrollier es.

Ihr Typen seid doch gar nicht interessiert an der Sorte von Paarung

Die mir durch den Kopf geht

Ich würd Euch ja zugucken lassen, sogar einladen

Aber die Damen, mit denen WIR es zu tun haben

Die würden Euch ziemlich kalt lassen