Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Foto: Willi Kuper SWR

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Sag mal, kann das echt so schwer sein, Dich zufriedenzustellen? Du hast gemerkt: Wer mich lieben will, muss auch was dafür tun. Und wer mir an die Wäsche will, muss sich dafür sogar abrackern. Aber in dem Moment, wo eigentlich alles okay ist, kommst Du daher und sagst, Du hättest eine andere gefunden!

Aber ist die auch so drauf wie ich?

Sag schon: Liebt sie Dich so, wie ich Dich liebe? Ist sie genauso stimulierend, attraktiv und einnehmend? Sag mir, ob sie Dich vermisst. Nur dafür brennt, Dich zu küssen, so wie ich das tue. Will sie Dich überhaupt? Betört und umwirbt sie Dich? Weiß die, wie man Deine Welt in den Grundfesten erschüttert? Alles auf den Kopf und Dich unter Strom stellt? Steckt sie Dich an mit ihren Ideen? Verführt sie Dich? Berührt sie Dich im Innersten? So wie ich das tue?

Das hier hat Auswirkungen, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Selbst wenn ich´s versuche, muss ich mir eingestehen: Ich bin abhängig von Dir! Glaubst Du, ich wüsste nicht, dass es da noch viele andere gibt, die betteln, stehlen und lügen – kämpfen und töten würden, nur, um Dich im Arm zu halten?! Und zwar genau so, wie ich das tue.

Keine andere liebt Dich so wie ich. Niemand sonst will Dich so sehr wie ich. Es gibt auch keine andere, die Dich so sehr braucht wie ich. Keine andere würde diesen Schmerz auf sich nehmen, nur, um Dich umarmen zu dürfen. Und zwar so umarmen, wie nur ich das tun würde.

Nein. Wirklich niemand…