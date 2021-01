Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Imago Imago Images / Everett Collection | xCourtesyxEverettxCollectionx MCDJOSE EC010

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Die Sonne scheint auf dieses Begräbnis

wie sie auch auf eine Geburt scheint.

So wie sie eben auf alles scheint, was auf der Erde passiert.



Sie wandert gen Westen

und versinkt im Meer

und die letzten Sonnenstrahlen des Tages

spendet sie dieser völlig durchgeknallten Familie.

Bis dann, alter Freund.



Das letzte Mal sah ich Alice,

als sie Santa Fe in einem Mörder-Chevrolet verließ,

zusammen mit einem Haufen rundäugiger Buddhisten.

Man erzählt sich, sie haben sie aus Texas verjagt.

Ja, zu Hause war sie gegen alles und jeden angerannt,

jetzt steht sie am Rand zum Unbekannten

und platzt fast vor Neugier.



Oh, es genügt schon, wenn du auf deinem Weg bist.

Es reicht, wenn du Boden gut machst.

Es reicht, wenn es nur vorwärts geht.

Das Zuhause, das steckt hinter deinen Augen,

das baust du dir in deinem Kopf und trägst es in deinem Herz.

Dort, bei dir, trägst du es immer mit dir herum.



Sie brachten sie an einem Freitag zurück,

dem Tag, an dem ich zu leben begann.

Wir jagten ihre Überreste durch den Schornstein

und zurück in den Sturm.

Sie verstreute sich über die San-Juan-Berge.

Am Ende hat sie sich selbst geschenkt

wie ein heraufziehendes Gewitter.

Das beherrschte sie wirklich.



Oh, es genügt schon, wenn du auf deinem Weg bist.

Es reicht, wenn du Boden gut machst.

Es reicht, wenn es nur vorwärts geht.

Das Zuhause, das steckt hinter deinen Augen,

das baust du dir in deinem Kopf und trägst es in deinem Herz.

Dort, bei dir, trägst du es immer mit dir herum.





Das war es, was mich an einem Sonntag wachmachte

eine Stunde vor Sonnenaufgang.

Es ließ mich die Scheinwerfer draußen auf dem Highway fünf neun eins beobachten.

Solange bis ich in meine Hosen und die großen Stiefel gestiegen war.

Danach lief ich hinaus auf die Hochebene, die Mesa,

und stolperte über diesen Song.



Oh, es genügt schon, wenn du auf deinem Weg bist.

Es reicht, wenn du Boden gut machst.

Es reicht, wenn es nur vorwärts geht.

Das Zuhause, das steckt hinter deinen Augen,

das baust du dir in deinem Kopf und trägst es in deinem Herz.

Dort, bei dir, trägst du es immer mit dir herum.