Nach sieben Jahre ohne große Erfolge meldete sich Elvis Presley mit "Suspicious Minds" zurück. Und er landete mit diesem Song gleich dreimal einen Hit: 1969 als der Song veröffentlicht wurde, 2001 mit einer Live-Version von 1970 und 2007 zum 30-jährigen Jubiläum seines Todes.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wir sitzen fest, in einer Falle

Und ich komm da nicht raus

Dafür liebe ich dich viel zu sehr, Baby



Spürst du nicht, wie weh es tut,

Wenn du mir kein Wort glaubst?



So kann es nicht weitergehen

Ständig dieses Misstrauen

So können wir nicht miteinander träumen



Es braucht bloß ein alter Kumpel

vorbeischauen und Hallo sagen

Wäre er dann wieder da, dieser Blick?



Und schon sind wir wieder im alten Trott

Du fragst, wo ich gewesen bin und merkst gar nicht,

dass meine Tränen echt sind, nicht gespielt



Oh lass unsere Liebe dies überstehen

Oder trockne deine Tränen



Wir dürfen sie einfach nicht sterben lassen

Du musst nur begreifen, Liebling,

Dass ich dich nie belogen habe