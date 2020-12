picture-alliance / Reportdienste Courtesy Everett Collection

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich gab dem Postboten einen Brief und

er steckte ihn zu den anderen in die Tasche,

aber schon am nächsten Morgen brachte er ihn zurück.



Sie hatte drauf geschrieben: Zurück an den Absender.

Unbekannte Anschrift, falsche Hausnummer, verkehrte Postleitzahl.



Wir hatten einen Streit, einen Knatsch, wie er zwischen Verliebten vorkommt. Ich schrieb ihr, dass es mir leid tut, aber mein Brief ist zurückgekommen.

Dann hab ich ihn als Eilbrief frankiert und in den Briefkasten geworfen,

aber schon am nächsten Morgen war er wieder da.



Sie hatte drauf geschrieben: Zurück an den Absender.

Unbekannte Anschrift, Adressat wohnt hier nicht.



Jetzt kümmere ich mich persönlich drum.

Drücke ihr den Brief direkt in die Hand.

Und wenn er dann wieder am nächsten Tag zurückkommt,

dann hab ich kapiert was diese Aufschrift bedeutet,

zurück an den Absender, Adresse unbekannt.