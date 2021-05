Dire Straits Private Investigations

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Für mich bleibt das alles ein Rätsel

Das Spiel fängt wieder an

Zum üblichen Preis - plus Spesen

Vertrauliche Informationen – in einem Tagebuch

Das hier sind meine Ermittlungen

Das ist nichts für die Öffentlichkeit

Ich les' mir die Berichte durch

Wühl den ganzen Dreck auf

Bei dieser Art von Job

Hast Du mit jeder Art von Dreck zu tun

Hochverrat hoch zwei

Irgendeine Entschuldigung gibt es immer

Und wenn ich dann die Gründe dafür rausbekomme

Kann ich mich immer noch nicht daran gewöhnen

Und was hast Du dann davon – am Ende des Tages?

Was kannst Du für dich mitnehmen?

'ne Pulle Whisky und immer neue Lügen

Jalousien am Fenster

Und stechende Kopfschmerzen – genau hinterm Auge

Narben für den Rest des Lebens

Von Ausgleich keine Spur

Privat-Detektiv – das bin ich nur