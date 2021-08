per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Sie war schwarz wie die Nacht

Und Louie war weißer als weiß

Und es ist gefährlich, an Kandis-Zucker zu naschen

Louie hatte sich Hals über Kopf verliebt

Ja und? Was ist daran so schlimm?

Eigentlich nichts. Alles prima.

Louie hatte das beste Mädchen, das man sich nur vorstellen konnte

Aber als sie ihn dann zu Hause ihren Eltern vorstellte

Da wusste Louie ziemlich genau, woran er war

Louie, Louie, Louie! Du wirst noch weinen deswegen!

„Also, was soll der Quatsch hier?“

„Na, ich bin verliebt!“

„Ach ja? Dann lass Dir mal was sagen, Bürschchen:

Ich brauch keinen Weißen in meiner Familie, verstanden?

Kein „Weißbrot“ in meiner Familie!“

Da stand er also an diesem Abend

Und den Unterschied zwischen „richtig“ und „falsch“ kannte er sehr wohl

Also nahm er sie umgekehrt mit zu seinen Eltern nach Hause

Und ja: Er hatte jetzt furchtbare Angst davor

„Was ist hier los?!“

„Naja, wir lieben uns!“

„Hör mal gut zu, Mädchen:

Ich brauch keinen SPOOK in meiner Familie!

Kennst Du das Wort? Keine SCHWARZEN in meiner Familie, klar!?

