Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich war irgendwo in Frankreich verschollen. Auf den Feldern sangen die Vögel, ich stand bei Tagesanbruch im Regen mit einem Gefühl, das ich nicht beschreiben kann: Verschollen in Frankreich, hin und weg – vor Liebe ...

Irgendwo in Frankreich. Auf der Straße spielte eine Band, und alle tanzten. Ich habe nicht verstanden, was sie sagten. Als ich aufsah, stand er vor mir. Ich wusste, dass es nicht richtig war, aber das war mir egal. Hin und weg in Frankreich – vor lauter Liebe ...

Verschollen in Frankreich. Der Wein floss überreichlich, am Himmel glühten eine Million Sterne. Ich suchte nach einem Telefon, um zu sagen: Hör zu, Schatz, ich komm‘ nicht zurück! Verloren in Frankreich – und in der Liebe ...