A-ha Foot Of The Mountain

Um Berlin oder die Ostseeküste geht es nicht in dem Song, sondern um die Schönheit von New York und die Isolation in Norwegen. Paul Waaktaar-Savoy sagt es sei ein Dilemma das Stadtleben zu lieben und zu Hause fragt man sich ob man nicht glücklich ist, wenn man von offenen Feldern und weitläufigen Bergen ist.