Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Imago Foto: imago, United Archives

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Samstagabend war ich im Auftrag des FBI in der Stadt unterwegs

und landete in einer Art Auffangstation für lauter üble Burschen.

Die Whiskey-Flaschen stapelten sich beinahe bis an die Decke.

Schwarzgebrannter Fusel. Ne Flüsterkneipe auf der Westside,

proppenvoll mit Gesindel.

Ich wollte gerade meinen Führungsoffizier anrufen,

als ich hörte wie diese Frau ein Lied sang.

Bei dem Doppelkalieber gingen mir die Augen über.

Mir wurde ganz heiß. Ne hochgewachsene Frau, schwarzes Kleid,

kühle Ausstrahlung, knappe 1,80. Schönheit pur.

Ein Blick und ich war verratzt. Diese Frau hatte einfach alles.

Ich sah, dass sie sich auf meinen Tisch zubewegte.

Wie 'ne große, schwarze Katze.

Und Charlie meinte noch: „Ich hoff bloß, dass du da mithalten kannst, Junge.

Nur so viel: Die weiß, wo der Hammer hängt.“

Plötzlich draußen Sirenen! Alle sprangen auf, rannten durcheinander.

„Nix wie raus hier!“ Und dann fiel ein Schuss.

Mein Führungsoffizier pumpte mir die linke Hand voll Blei.

Sie hielt sich an meiner Rechten fest und ich meinte: „Keine Angst! Dir passiert schon nichts.“

Man kann es mir doch nicht zum Vorwurf machen, wenn ich mein Leben an der Seite einer gewissen großen,

kühlen, schwarzgekleideten Frau zubringen will. Hey, sie hatte einfach alles.