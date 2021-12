Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Veranstalter -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Träumer! Du weißt selbst, dass du ein Träumer bist.

Kannst du die Hände in deinen Kopf stecken?

Ne, kannste nicht.



Träumer! Du bist doch nur ein Träumer!

Oder kannst du etwa die Hände in den Kopf stecken.

Siehst du? Ich sagte: „Echt super! Was für ein Tag,

was für ein Jahr, was für ein Leben!“

Du weißt, dass du all das verdient hast.

Für mich gibt’s da nicht mehr viel zu tun.



Träumer, dummer kleiner Träumer. Oh nein!

Jetzt vergräbst du dein Gesicht in den Händen.

Erinnerst du dich?



Menschenskinder, was für ein Leben!

Da gibt’s für mich nicht mehr viel zu tun.

Naja, irgendwie wird’s schon werden.



„Wenn ich nur etwas sehen könnte.“ –

„Du kannst alles sehen was du willst, Junge!“ –

„Wenn ich nur jemand sein könnte.“ –

„Du kannst alles sein! Ein echter Grund zum Feiern!“ –

„Wenn ich doch nur etwas machen könnte.“ –

„Das kannst du doch.“ –

„Ach, wenn ich doch alles Mögliche machen könnte.“ –

„Nun, kannst du etwa irgendetwas außerhalb dieser Welt machen?“



Träum' den ganzen Sonntag lang.

Nimm dir Zeit zum Leben, mach einen Tag frei.

Greif zu 'ner Lüge, such dir einen anderen Träumer und

träum' immer weiter vor dich hin. Du bist ein Träumer,

aber kannst du die Hände in den Kopf stecken?

Nein, kannst du nicht. Wirklich nicht.