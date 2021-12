Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich kann dich morgens sehen, wenn du zur Schule gehst. Vergiss deine Bücher nicht - du weißt, du musst die goldene Regel lernen. Der Lehrer ermahnt dich, das Spielen zu lassen und mit der Arbeit fortzufahren. Sei wie Johnny – Too - Good, der ist kein Drückeberger, und wird es mal weit bringen ...

Nach der Schule spielst du im Park. Bleib nicht zu lange draußen, es wird sonst zu dunkel. Sie sagen dir, du sollst nicht 'rumhängen und lernen, worum es im Leben geht. Einfach wie Sie erwachsen werden, das bringt dir nichts, nur Zweifel …

Tu nicht dies und tu nicht das. Was bezwecken sie da? Sei ein guter Junge. Wissen die, was das überhaupt ist? Kritik äußern darfst du nicht. Sie sind alt und weise. Tu das, was Sie dir auftragen. Du willst doch nicht, dass der Teufel kommt und dir die Augen auskratzt.

Vielleicht liege ich falsch, wenn ich von euch erwarte, dass ihr euch wehrt. Vielleicht bin ich auch nur verrückt und weiß nicht was gut oder schlecht ist. Aber solange ich am Leben bin, muss ich das Eine sagen: Es liegt immer in Eurer Macht, ob ihr so sein wollt und die Sache genauso sehen wollt ...

Ihr kommt schon klar!