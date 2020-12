Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Mariah Carey hat mit "All I want for Christmas is you" eine Lyrik erschaffen

Das sagt Walter Afanasieff, der Autor des Songs. "All I want for Christmas is you" ist eines der beliebtesten Weihnachtslieder überhaupt. Aber warum ist das so? Afanasieff behauptet das sei so, weil dieses positive Liebeslied so austauschbar sei. Jeder kann es singen. Ob es ein Kind seiner Mama vorsingt, eine Mutter ihrem Ehemann oder ein Vater zu seinem Kind. Alles was ich mir zu Weihnachten wünsche bist DU.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Universal Music - PHOTO CREDIT: David La Chappelle

Ich will nicht viel zu Weihnachten,

eigentlich brauche ich nur eine Sache.

Ich mache mir gar keine Gedanken über Geschenke unter dem Christbaum.

Ich wünsche mir nur, dass du mir gehörst – und zwar mehr als du ahnst.

Erfüll mir meinen Wunsch ...

Alles, was ich zu Weihnachten will – bist du!

Ich muss keinen Strumpf am Kamin aufhängen,

brauch kein Spielzeug vom Nikolaus,

wünsch mir nicht mal Schnee,

statt dessen warte ich lieber unterm Mistelzweig.

Schicke keinen Wunschzettel an den Nordpol,

bleibe nicht wach, um die Rentiere auf dem Dach zu hören.

Ich will nur, dass du mich heute Abend fest in deinen Armen hältst,

sonst nichts ...

Alles, was ich zu Weihnachten will – bist du!

Überall scheinen die Lichter so hell, überall Kinderlachen, alle singen.

Ich höre Schlittengeläut.

Nikolaus, willst du mir nicht das bringen, was ich wirklich brauche:

Meinen Schatz!

Ich möchte doch nur, dass mein Schatz vor der Tür steht...

Alles, was ich zu Weihnachten will – bist du!